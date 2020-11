Gazidis: “Il Milan ha il potenziale di crescita maggiore in Italia”

Ivan Gazidis, ad del Milan, ha rilasciato un’intervista a ESPN dove è tornato a parlare del club e di altri aspetti.

Di seguito le sue parole, riprese da Sky Sport:

“Quello che stiamo facendo al Milan è chiaro e molto difficile. Dobbiamo ridurre la nostra spesa salariale e allo stesso tempo migliorare le prestazioni sportive e non è semplice. C’è un potenziale enorme non del tutto sfruttato. Se prendiamo un percorso giusto, il calcio italiano può tornare al vertice del calcio mondiale. Penso che la Serie A abbia il maggior potenziale in termini di crescita tra i top 5 campionati europei e penso che il Milan abbia il più grande potenziale come singolo club.

Il problema del razzismo esiste e il primo passo è conoscerlo e discuterne. È un problema sociale, un male sociale oltre a essere un ostacolo nello sviluppo della Serie A per il suo futuro. Per tutte queste ragioni dobbiamo muoverci, c’è la volontà di farlo, l’Italia non è un paese arretrato, la Serie A non è un campionato arretrato. Sradicare il razzismo non è facile, il calcio riflette le attitudini della società, per questo ci vuole tempo.“

Comments

comments