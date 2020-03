Gazzetta, distanza per il rinnovo di Milik: se parte può arrivare Belotti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Arkadiusz Milik, e parla di Andrea Belotti come nuovo innesto per il Napoli.

Al momento, infatti, c’è grossa distanza il club azzurro e l’attaccante polacco sull’ingaggio e sulla clausola risolutiva e, qualora non dovesse essere trovato un accordo, l’ex Ajax finirebbe sul mercato. E a quel punto, entrerebbe in scena Belotti. Una pista, tuttavia, non facile da praticare, visto che potrebbe servire una cospicua offerta per convincere Cairo a privarsi del suo gioiello.

E, secondo la rosea, Andrea Petagna potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa: l’attuale attaccante della Spal, già prenotato dal Napoli per la prossima stagione, potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare al Gallo. Un’operazione simile a quella messa in atto per Roberto Inglese, ceduto al Parma senza aver mai esordito in maglia azzurra.

