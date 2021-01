L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta di uno sgradevole episodio che vede protagonista Weston McKennie, calciatore della Juventus.

Il centrocampista americano, infatti, ha subito un furto in casa mentre era in campo per il match di Coppa Italia Juventus-Spal. Dalla sua villa, ubicata sulla collina di Torino, sono scomparse scarpe e vestiti firmati ma non è ancora possibile fare una stima precisa del bottino preso dai ladri.

Comments

comments