Gazzetta – Gattuso rinnova per due anni: i dettagli e le condizioni del contratto

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli, che ormai sembra questione di giorni.

Il tecnico azzurro sarebbe pronto a firmare un nuovo accordo biennale, con opzione per il terzo anno. Previsto anche un aumento dell’ingaggio, con circa 2 milioni di euro “fissi” a stagione, più eventuali bonus legati ai risultati. Inoltre, secondo la Rosea, il presidente De Laurentiis “avrebbe ammorbidito la propria posizione sulla penale di 7 milioni che avrebbe voluto inserire nel nuovo contratto, se il rapporto tra le parti si fosse interrotto anzitempo. Una condizione che Gattuso aveva respinto in maniera decisa. L’idea di poter restare imprigionato da una clausola del genere, non l’avrebbe sopportato”. L’intesa è, ormai, imminente: il futuro di Gattuso sarà ancora alla guida del Napoli.

