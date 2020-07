Gazzetta, il Lille avvisa lo Charleroi: Osimhen andrà al Napoli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della trattativa che porterebbe a Napoli Victor Osimhen.

Sembrerebbe, infatti, che il Lille abbia già avvisato lo Charleroi, che guadagnerà il 10% dal trasferimento, che Osimhen andrà al Napoli. Nonostante i tentativi del nuovo agente del calciatore di portarlo in Premier per ottimizzare al meglio la cessione, non sono arrivate offerte concrete al club francese. Inoltre il presidente Gerard Lopez ha reso nota ancora una volta la sua lealtà nei confronti del Napoli.

