Gazzetta – Il Napoli insiste ancora per Under

Secondo le informazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli proverà fino all’ultima data possibile a strappare Under alla Roma.

“L’esterno turco è stato individuato come il possibile sostituto di José Callejon sulla fascia destra. E Cristiano Giuntoli non vuole mollarlo, sta aspettando che il club giallorosso sistemi le sue questioni interne per riprendere la discussione dopo la prima offerta, presentata nello scorso mese di luglio, di 20 milioni di euro. La risposta della Roma non si è fatta attendere: per averlo ci vogliono 30 milioni di euro dei quali il 20 per cento andrebbe al Basaksehir”.

Comments

comments