Gazzetta: il Napoli potrebbe andare in isolamento, a rischio le amichevoli con Pescara e Sporting

L’edizione online della Gazzetta dello Sport fa il punto su quelli che potranno essere i prossimi giorni per la squadra del Napoli.

La positività di De Laurentiis, infatti, potrebbe portare l’intera squadra in isolamento e mettere a rischio le amichevoli con Pescara e Sporting. Il problema, però, potrebbe anche non riguardare Gattuso e i calciatori che ai tamponi fatto due giorni fa sono risultati tutti negativi. Resta da capire se le amichevoli con Pescara, in programma domani, e Sporting, in programma domenica a Lisbona, verranno annullate a scopo precauzionale.

Comments

comments