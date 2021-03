Gazzetta, Laudisa: “Koulibaly e Fabian via in estate? Tutto dipenderà dalle richieste di ADL e dalla Champions”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport.

“Diritti tv? Oggi un’altra riunione importanti. De Laurentiis e il futuro del Napoli? Abbiamo segnali contradditori. Su Gattuso il presidente si sta guardando attorno, anche su Giuntoli nonostante il contratto lungo e questo può giocare a suo favore. Situazione su cui bisogna essere davvero cauti.

Milan? Realisticamente credo si sia sempre guardato alle spalle. La vittoria all’Olimpico contro la Roma è stata decisiva, così come quella di Verona. Sembrava ormai in calo invece ha tirato fuori la brillantezza dei giovani. Saelemaekers è tornato bene, Meite si è inserito a centrocampo. Il Milan ha delle insospettabili energie, anche a livello fisico. Credo sia la sorpresa della stagione.

Koulibaly e Fabian Ruiz più lontani? Dipenderà dai prezzi che vuole fare il Napoli. L’anno scorso Koulibaly doveva partire ma poi il prezzo di fatto lo ha reso incedibile. Credo che ora il prezzo sia sceso, il giocatore ha un anno in più e la crisi non aiuta. Questo discorso riguarda anche lo spagnolo. La qualificazione in Champions alleggerirebbe tutto ma senza le ambizioni verrebbero ridimensionate.

Zona Champions League? La stessa Roma si è rialzata, l’Atalanta si è un po’ attardata ma la squadra di Gasperini ha giocato partite spettacolari. La qualità non manca”.

Comments

comments