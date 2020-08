Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla del possibile interesse del Napoli per Luca Pellegrini della Juventus.

Nell’incontro di ieri a Castel di Sangro, Raiola e Giuntoli avrebbero parlato non solo di Bernardeschi ma anche del terzino sinistro Luca Pellegrini. Potrebbe essere una soluzione per la fascia sinistra qualora non si concludesse l’affare Reguilon viste le difficoltà che si stanno avendo con il Real Madrid.

