L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione legata ad Alex Meret, giovane portiere del Napoli.

Il ragazzo è passato dall’essere titolare inamovibile con Ancelotti al vedersi spesso e volentieri preferito Ospina sotto la nuova gestione di Gattuso, che predilige la bravura con i piedi del colombiano. Il morale di Meret, secondo la rosea, non sarebbe dei migliori, per questo, al momento, ha scelto di rimandare ogni appuntamento per discutere del rinnovo con il club.

