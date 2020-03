L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della situazione legata al centravanti del Napoli, Arkadiusz Milik.

Il polacco ha un contratto in scadenza nel giugno del 2021 e, secondo la rosea, sarebbe molto infastidito dalle tante esclusioni dell’ultimo periodo, prima della pausa forzata del campionato. Il fatto che non abbia trovato ancora un accordo per il rinnovo, potrebbe lasciare presagire un’addio di Milik la prossima estate, magari con destinazione Premier League.

