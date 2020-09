Gazzetta – Napoli su Denayer del Lione

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Napoli starebbe puntando Denayer del Lione per la difesa.

“Nell’ambiente Napoli c’è la convinzione che la vicenda Koulibaly giunga pre- sto ad una conclusione. Proprio per questo, Giuntoli sta valu- tando l’eventuale sostituto. Abbiamo detto di Denayer, capita- no del Lione e compagno di Dries Mertens nella nazionale belga (13 presenze). Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2022 ed ha un costo che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Nella passata stagione, ha som- mato in tutto 41 presenze. De- nayer resta, comunque, l’alter- nativa a Sokratis Papastathopoulos (32 anni) che è il primo nella lista dei difensori suggeriti da Gattuso al suo diesse.”

Comments

comments