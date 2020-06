Gazzetta – Niente Dimaro, il ritiro azzurro sarà a Castel di Sangro

Novità per il ritiro estivo del Napoli: secondo la Gazzetta dello Sport niente Dimaro, il ritiro azzurro sarà a Castel di Sangro.

“C’è una novità nella programmazione della nuova stagione. Novità dovuta alle difficoltà provocate dal Covid-19 e dalla conseguente sospensione dell’attiva calcistica. Secondo il piano iniziale, il Napoli avrebbe dovuto svolgere il ritiro pre campionato a Dimaro, località del Trentino, dove ha già soggiornato negli ultimi 7 anni. Le date sarebbero state pressapoco quelle dalla passata stagione, con l’inizio degli allenamenti nella prima decade del mese. Ma la ripresa del campionato impedirà al Napoli di rispettare gli accordi con il comune trentino per un problema legato, ovviamente, alle nuove date ma, soprattutto, alla durata più breve dell’eventuale soggiorno.

Allora, almeno per quest’anno, il Napoli si trasferirà a Castel di Sangro, in Abruzzo. Ieri mattina, Aurelio De Laurentiis ha visitato la località in provincia di L’Aquila, e ha fatto un sopralluogo allo stadio, Teofilo Patini, che negli anni ’90 ha ospitato la serie B. Ad accoglierlo è stato Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio che è stato anche il presidente della squadra locale in C1, il presidente della Regione, Marco Marsilio e l’assessore alle attività produttive, Mauro Febbo. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’ufficialità e le date del ritiro che si presume possa iniziare a fine agosto e terminare dopo la prima settimana di settembre.”

