Gazzetta: non c’è ancora trattativa per il rinnovo di Insigne

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sul rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne.

Sembrerebbe che al momento non ci sarebbe tra il calciatore e la società che in questo momento è impegnata a capire come gestire i propri conti e abbassare il monte ingaggi.

Da parte sua Insigne ha capito che non è il momento di forzare e di concentrarsi solo sul finale di campionato. Una trattativa più concreta è prevista dopo l’Europeo dove le parti si siederanno e discuteranno di un rinnovo che terrebbe Insigne a Napoli a vita.

