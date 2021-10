Gazzetta, possibile addio al calcio per Higuain: “Un problema psicologico gli ha tolto la serenità”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Gonzalo Higuain, ex attaccante del Napoli, ora all’Inter Miami.

La rosea, riprendendo un’indiscrezione del The Sun, ha aperto all’ipotesi di un ritiro per il centravanti argentino, alla soglia dei 34 anni di età, a causa di problemi psicologici che gli avrebbero tolto la serenità impedendogli di esprimersi al meglio, in seguito alla morte della madre. La Gazzetta si rifà proprio ad un’intervista rilasciata negli scorsi mesi dal Pipita: “Dopo la morte di mia mamma sono crollato psicologicamente. Lei era tutto per me ed è impossibile che la sua scomparsa non influisca sulle mie prestazioni. A volte si dice che in campo ti dimentichi tutto, ma non è così. Sono affondato psicologicamente, per quindici giorni non ho fatto praticamente niente e quando poi sono tornato ad allenarmi non ero più al livello di prima”.

