Gazzetta – Proseguono i contatti per Dybala. Telefonata con Spalletti

GAZZETTA DELLO SPORT – Proseguono i contatti tra Napoli e Dybala. Nelle ultime ore contatto diretto tra Spalletti e l’argentino.

“E in una trattativa che ancora è in una fase embrionale si segnala negli ultimi giorni un contatto diretto di Luciano Spalletti col fantasista argentino. Uno di quei colloqui magari ufficialmente da smentire ma che di fatto comporta l’avvicinamento del club al giocatore, per fargli capire come la scelta sarebbe importante. E ieri Luciano in ritiro di lui ha detto: «È forte, piace a tanti, è talentuoso, ha fantasia ed estro. Batte anche le punizioni benissimo. Cercheremo di farlo crescere, sarebbe perfetto in una squadra forte». Lo stesso Paulo appare attirato dalla prospettiva di giocare in uno stadio da un fascino unico per gli argentini e al tempo stesso di poter restare sul palcoscenico Champions. Ci sono i presupposti per entrare nel dettaglio di una trattativa che non sarà semplice.”

