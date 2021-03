Gazzetta, rischio rottura tra Insigne e il Napoli: il capitano ha rifiutato la prima offerta di rinnovo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli.

Il numero 24 azzurro andrà in scadenza nel 2022, ma secondo la rosea, avrebbe rifiutato la prima proposta del club: “Le prospettive non sono rassicuranti, il capitano del Napoli ha respinto una prima proposta avuta dal club, che sarebbe addirittura inferiore all’attuale ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione. È probabile che l’incontro possa slittare alla prossima estate, quando le parti avranno l’opportunità di sedersi per cercare di trovare un accordo. Diversamente, c’è l’ipotesi che si possa anche arrivare a una rottura che, al momento, nessuna della due parti si auspica”.

