Gazzetta: salta lo scambio Milik-Under, il Napoli chiede 35 milioni cash e la Roma toglie Dzeko dal mercato

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si fa il punto sullo scambio Milik-Under e sul mercato della Roma che cambia totalmente dopo l’infortunio di Zaniolo.

A bloccare lo scambio Milik-Under sarebbe prima di tutto il futuro di Edin Dzeko: la Roma, infatti, ha deciso di toglierlo dal mercato. Il Napoli, inoltre, ha fatto sapere ai giallorossi di non volere più il turco come contropartita e chiede 35 milioni cash per lasciar partire Milik. Questa richiesta è stata considerata irricevibile dalla Roma.

