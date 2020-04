Gazzetta: Serie A in una bolla, si pensa a un maxi-ritiro di 3 mesi con 1500 persone

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla delle soluzioni per la ripresa del campionato di Serie A.

L’ultima ipotesi in ordine di tempo sarebbe quella di un maxi-ritiro di 3 mesi per 1500 che vivrebbero in una sorta di bolla in cui ci sono tutti gli operatori del calcio. Non solo calciatori ma anche medici e fisioterapisti per un totale di circa 70 membri per club. Inoltre sarebbero effettuati test e tamponi più frequentemente in modo da poter controllare la salute di tutti. Oggi la riunione in FIGC potrebbe essere decisiva.

