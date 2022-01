Gazzetta – Sirene inglesi per Osimhen: c’è il Newcastle

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Newcastle sarebbe interessato all’acquisto dell’attaccante nigeriano.

“Il Newcastle, club che ha una nuova e potentissima proprietà araba, dopo aver fallito l’assalto a Dusan Vlahovic, cerca un centravanti attorno al quale rilanciare la squadra e guarda proprio al nigeriano del Napoli.

Di sicuro il Napoli non farà sconti e prenderà in considerazioni offerte al di sopra dei 70 milioni. Cifre che potrebbero anche non essere impossibili, specie se Victor ripartirà ai ritmi con i quali ha iniziato la stagione, che lo porterebbero a chiudere oltre i 20 gol stagionali.”

