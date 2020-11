GdS – Abbiati: “Milan e Napoli possono lottare per il primato”

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Napoli-Milan, in programma domenica 22 novembre alle 20 e 45.

Nel farlo, Abbiati ricorda anche la partita di 10 anni fa dove lui fu protagonista. L’ex portiere è del parere che le due squadre, che si sfideranno domenica sera, possono lottare per il primato fino all’ultimo.

Di seguito le parti salienti della sua intervista, che potete leggere integralmente sull’edizione odierna del quotidiano:

“Quel Napoli-Milan ci diede una forza interiore importante, facendo credere di più in noi stessi, la parata su Lavezzi la metto tra le mie dieci migliori di sempre. Sia la squadra di Gattuso che quella di Pioli possono lottare per il primato fino all’ultimo; sarà un bel campionato, combattuto, con 4 o 5 pretendenti e Napoli e Milan sono fra queste.

Rino allenatore non è più una sorpresa. L’ho vissuto in prima persona quando ero club manager e so cosa come lavora e cosa chiede ai suoi calciatori; io dico che allenatori come lui ne ho visti pochi e per me, inoltre, è come un fratello.“

