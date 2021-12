GdS – Adani: “Il Napoli mi piace, può arrivare davanti a giugno”

Lele Adani, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista dove parla della corsa al titolo d’inverno e di quella allo scudetto.

A seguire le parti salienti dell’intervista a Adani, dove potete leggerla integralmente sull’edizione odierna del quotidiano.

“Se il Milan ha perso un’occasione? Sì, ma conosce la propria direzione. I passi falsi esistono e non è facile battere le “medie”. Chi arriva davanti al giro di boa? L’Inter sembra favorita, per come ci è arrivata lì davanti. Non si è mai scomposta, contro il Napoli ha rischiato di andare a -10 ed invece ha ribaltato risultato e classifica.

Il Napoli mi piace e rimane una candidata, anche nelle difficoltà mi è piaciuta contro Sassuolo e Atalanta. Perde Osimhen ma ritrova Mertens e qualitativamente forse gioca anche meglio. Per qualità della rosa e mentalità dell’allenatore rimarrà lì davanti; forse non al giro di boa, ma può arrivarci a giugno. L’Atalanta ora non si accontenta più di battere le grandi e fare qualche record; prova a spingere e si sottovaluta l’assenza di Gosens.

Chi gioca meglio? Ora dico l’Inter, perché gioca un calcio vario e di interpretazione. In modo diverso mi piacciono anche il Milan, l’Atalanta ed il Napoli che gioca in modo un po’ spagnolo, con pazienza ed accelerazioni improvvise.”

