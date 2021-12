GdS – Adani: “Milan e Napoli le due squadre migliori della prima parte di campionato”

Lele Adani, opinionista tv ed ex difensore, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di questa sera tra Milan e Napoli.

Queste le parti salienti dell’intervista di Adani, che è possibile leggere integralmente sul quotidiano in edicola.

“Milan e Napoli meritavano di affrontarsi a pieno regime, sono state le due migliori nella prima parte di campionato. Assenza più pesante? Dico Koulibaly, è la guida della difesa del Napoli e tiene gli avversari lontani dalla difesa. Sono convinto che la sfida si deciderà nelle due aree di rigore.

Con Koulibaly mi riferivo alla singola assenza, per il gioco collettivo delle due credo che le assenze si facciano sentire di più nel Milan. Il Napoli rimaneggiato nell’ultimo periodo ha perso i punti, ma non la propria identità. I rossoneri devono essere perfetti stasera per battere il Napoli; nei duelli attacco-difesa la squadra di Spalletti ha qualcosa in più.

Come Spalletti può battere il Milan? Sfruttando il movimento ad entrare in campo di Politano, senza Hernandez poi Matteo può concentrarsi ancora di più sulla fase offensiva. Soluzioni del Napoli che possono sparigliare le carte? Spalletti ha rosa più ampia, può inserire Ounas, Lozano e Petagna. Soprattutto i primi due danno alternative qualitative.

Per chi è più importante? Il Milan non può perdere in casa, dall’altra il Napoli senza risultato si ritroverebbe dal +10 dopo il gol di Zielinski contro l’Inter ad essere risucchiato nella lotta per il quarto posto. Una vera e propria botta morale in soli 27 giorni.”

