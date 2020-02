GdS – AdL deciso a cedere Koulibaly anche per meno di 100 milioni

La Gazzetta dello Sport di oggi si sofferma su Koulibaly e sulla sua situazione; il difensore senegalese sta vivendo una stagione che fino ad ora si può dire al di sotto delle aspettative.

Infatti, tra infortuni e prestazioni in campo inferiori a quelle dell’anno scorso, l’annata di Kalidou Koulibaly è lontana dall’essere definita ottima. La rosea parla del fatto che Aurelio De Laurentiis pare si sia convinto di cederlo in estate, anche per un’offerta al di sotto dei 100 milioni rifiutati l’estate scorsa.

Nel caso arrivasse, il presidente la accetterebbe dato che nella sua mente c’è una mezza rivoluzione della squadra azzurra. Rivoluzione che deve essere attuata per avviare un nuovo ciclo.

