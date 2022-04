GdS – Anguissa, c’è la volontà di tenerlo da parte del Napoli

Il Napoli ha prelevato, dal Fulham, Frank Anguissa in prestito con diritto di riscatto un anno fa. La Gazzetta dello Sport si sofferma sul riscatto.

da parte del club azzurro c’è la volontà di tenerlo. Questo è quanto scrive la rosea in merito:

“In mezzo Nell’agenda della società è in evidenza anche il futuro del centrocampista André Zambo Anguissa, arrivato in estate dal Fulham in prestito con un diritto di riscatto a 15 milioni di euro.

Il responso tecnico è stato soddisfacente: insomma, c’è la volontà di operare il riscatto nei tempi dovuti, cioè a fine giugno. Ovviamente la fiducia per il camerunese va di pari passo con uscite dolorose per altri centrocampisti attualmente in rosa.“

