GdS – Anguissa ha stregato De Laurentiis che proverà a riscattarlo in anticipo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma su Anguissa, che ha stregato anche il presidente De Laurentiis con le sue prestazioni.

A quanto pare, per la rosea, il presidente del Napoli si è deciso a cercare di riscattare il centrocampista prima del tempo. Il diritto di riscatto è esercitabile a giugno, per una cifra che va sui 15 milioni di euro. L’idea di De Laurentiis è quella di proporre, nel mese di gennaio, un riscatto con sei mesi di anticipo ma con un piccolo sconto.

Invece dei 15 milioni pattuiti, il quotidiano riferisce che a gennaio la proprietà azzurra cercherà di strappare il trasferimento a titolo definitivo con 10 milioni di euro da versare subito. Le prestazioni di Anguissa con il Napoli in questo inizio di stagione, comunque, hanno portato il presidente a pensare di chiudere in anticipo l’affare. Ma bisognerà attendere gennaio e la finestra di mercato invernale per capire se sarà fattibile o meno.

