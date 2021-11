GdS – Bagni: “Spalletti fa bene ad alternare i giocatori”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è possibile leggere un’intervista a Salvatore Bagni, dove parla del Napoli.

Queste le parti salienti dell’intervista:

“Se oggi si giocava in campionato, probabilmente Fabiàn e Insigne sarebbero stati convocati da Spalletti. Il punto non è questo, l’allenatore fa bene ad alternare i giocatori. Se abbiamo sempre detto che il Napoli ha un’ottima rosa questo è il momento di dimostrarlo. Sono convinto che oggi il Napoli vince e vi dò il risultato: 2 a 0.

Sbagliato fare scelte adesso, tra Scudetto e Coppa. Bisogna vedere la situazione tra febbraio e marzo. Comunque un allenatore che ha conquistato 31 punti su 33 in Serie A non ha bisogno di consigli. Il Napoli ha una delle rose più forti in campionato, Osimhen sta facendo la differenza adesso. Più in là si capirà se lo scudetto è raggiungibile.

Punto su Petagna per oggi, ha una determinazione eccellente. Quando è entrato con la Salernitana ha dato una scossa all’attacco, che nel primo tempo non aveva mai tirato in porta.”

Comments

comments