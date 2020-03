GdS – Barcellona-Napoli, avanza l’ipotesi del campo neutro

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Barcellona-Napoli, partita di Champions League in programma la settimana prossima.

In particolare, si parla di partita secca in campo neutro scelto dalla Uefa. Questo perché, secondo la rosea, è difficile che si giocherà a porte chiuse al Camp Nou.

Spunta anche la possibile data della partita, riportata dal quotidiano: giovedì 19 marzo. L’ipotesi della gara secca è già stata presa in considerazione per le italiane in Europa League, conclude la Gazzetta, e potrebbe valere anche per gli azzurri.

Comments

comments