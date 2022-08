GdS – Barcellona nei guai: in otto fuori dalla lista a causa del FFP della Liga

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sui problemi economici del Barcellona. Il club non può iscrivere in lista i nuovi acquisti.

Il monte ingaggi del club blaugrana è talmente alto che otto giocatori sono fuori dalla lista per via del FFP della Liga. Nel dettaglio, gli otto giocatori non ancora iscritti sono i seguenti: Lewandowski, Koundé, Raphina, Kessie, Christensen, Dembélé, Sergi Roberto e Gavi.

Se il Barcellona dovesse giocare oggi la prima di campionato, i suddetti otto non potrebbero scendere in campo. Per questo il club sta facendo una vera e propria corsa per cercare di vendere Depay e ridurre gli ingaggi degli altri giocatori. Tra questi, la situazione di De Jong è quella più spinosa dato che il Barcellona tratta con il Chelsea per la sua cessione ma il centrocampista non vuole saperne di ridursi lo stipendio o di andare via.

La rosea chiude, infine, riportando le voci che arrivano dalla sede catalana di ESPN. Kessié e Christensen, arrivati a zero, rischiano di lasciare il Barcellona sempre a zero; nei loro contratti è inserita una clausola che recita che se non saranno iscritti in lista entro la fine di questa finestra di mercato possono lasciare il club e cercare un’altra destinazione. Il club blaugrana ha tempo fino al 30 agosto per non perdere i due giocatori.

