GdS – Basic, rapina a mano armata prima del pranzo. Tanta paura per il laziale

La Gazzetta dello Sport riporta della rapina subita ieri da Toma Basic al quartiere Parioli, giocatore della Lazio, poco prima di andare a pranzo.

Il quotidiano riporta le dinamiche di ciò che è successo. Intorno alle 13 e 30 Basic si è recato al quartiere Parioli per il pranzo, in un noto ristorante, dove c’era anche la squadra e l’allenatore. Un appuntamento per vivere qualche momento di svago tutti insieme.

Mentre Toma si dirigeva al ristorante, dopo essere sceso dal suo Suv, un uomo con casco e mascherina gli punta contro il corpo una pistola. Il rapinatore chiede a Basic l’orologio, un rolex, che quest’ultimo consegna senza resistenza. Subito il rapinatore si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Una volta entrato nel ristorante tutto il gruppo aveva capito che era successo qualcosa di grave. La rosea sottolinea che l’episodio è grave e sconcertante perché accaduto in pieno giorno in uno dei quartieri più eleganti di Roma. Il clima dell’appuntamento è cambiato radicalmente per via dell’episodio. Basic poi è stato accompagnato alla macchina da Milinkovic-Savic e Marusic.

