GdS – Bilancio dei club, il Napoli è tra quelli più virtuosi

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha pubblicato un’inchiesta sui bilanci dei club ed il Napoli, insieme all’Atalanta, è tra quelli più virtuosi.

Il presidente De Laurentiis ha sempre avuto accortenza per quanto riguarda le spese per il club e questo si riflette nel bilancio. Il Napoli è tra i club più virtuosi a livello di bilancio della Serie A, con utili ed assenza di debiti finanziari.

Le ultime due cessioni, quelle di Jorginho e Hamsik, hanno contribuito a portare un utile di 29,2 milioni nel 2018-19. I bilanci in attivo delle ultime stagione, poi, sono coincisi con le alte entrate dal trading, continua la rosea, come quelle del 2016-17 e del 2013-14; le altre stagioni recenti, invece, si sono chiuse in rosso anche perché il Napoli ha alzato costantemente l’asticella.

Nel farlo si è andato a rompere l’equilibrio nella gestione caratteristica; resta il fatto che il club azzurro, con l’Atalanta, è uno dei pochi club più virtuosi del campionato italiano. Insieme a loro, che giocano le competizioni europee, diversi club medio-piccoli: Torino, Sassuolo, Spal, Udinese, Cagliari.

Comments

comments