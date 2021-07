GdS – Boban: “Superlega? Vinceremo la battaglia legale”

Tra le pagine de la Gazzetta dello Sport c’è un’intervista fatta a Zvonimir Boban, che fa parte della UEFA, dove parla anche della Superlega.

A seguire le parti salienti dell’intervista a Boban sulla rosea. Per l’intervista completa si rimanda al quotidiano in edicola:

“Finale di Euro 2020 che voleva la UEFA? Mi viene da ridere, ridicolo solo pensare che la UEFA favorisca una squadra. Avevamo tutti un dubbio sull’Italia: quando si alzerà il livello cosa succederà? Qui è il capolavoro di Mancini, e i giocatori hanno dimostrato forza mentale, spirito di gruppo e capacità non comune di lettura delle situazioni.

Sono colpito dal lavoro dei due terzini: Di Lorenzo e Spinazzola. Il fuoriclasse è Donnarumma, Jorginho è decisivo mentre Chiesa è un potenziale fuoriclasse. Come si vince la finale? Gli inglesi non hanno palleggio e creatività degli azzurri che dovranno condurre la partita ma hanno una forza fisica notevole e nell’uno contro uno hanno dominato. Quella su Sterling è una decisione dubbia, non si può negare.

Polemiche sull’arcobaleno allo stadio di Monaco? L’UEFA è attenta alle problematiche sociali come rispetto, non discriminazione, uguaglianza e inclusività. Ma non può essere usata dai politici per i loro conflitti e per populismo. Superlega? C’è una battaglia legale e la vinceremo. Quella reale e calcistica il calcio l’ha vinta contro chi vuole rovinarlo per farlo diventare un business, cancellando centosessant’anni di storia. Solo perché qualcuno non faceva bene i conti delle sue società dobbiamo rovinare il calcio?

Discorsi disonesti, assurdi e scorretti quelli relativi al fatto che Boris Johnson ha dato una mano. Il calcio deve essere grato a paesi come l’Inghilterra o l’Italia: Gravina è tra quelli che ha lottato. Ma i veri vincitori sono il calcio, la gente che lo ama e, se devo fare un nome, Ceferin.”

Comments

comments