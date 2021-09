GdS – Caputo: “Napoli prima forza del campionato, ha grandissimi giocatori”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport c’è l’intervista a Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, che oggi si troverà di fronte proprio il Napoli.

A seguire le parti salienti dell’intervista di Caputo, dove parla della sfida di oggi e del suo primo periodo alla Sampdoria. Per l’intervista completa si rimanda al quotidiano, disponibile in edicola.

“Il Napoli è la prima forza del campionato, sulla carta è la squadra più in forma. Sa cosa vuole ed è quella che ha cambiato di meno. Ma noi siamo pronti, è un fatto positivo che funzioniamo io e Quagliarella insieme. A prescindere da Osimhen il Napoli ha grandissimi giocatori: Zielinski, Insigne… Lui sta bene, sa attaccare gli spazi ed è forte di testa e fisicamente. Non puoi lasciargli campo, non ti perdona.

Onofrio Colasuonno? Lui è stato un secondo padre, il fatto di definirmi un secondo Quagliarella mi riempie di orgoglio. Rimpianti? Non mi piango mai addosso. Ognuno di noi ha un destino ed una carriera segnati. Io credo che se in una squadra ci sono tanti giocatori di qualità diventa facile adattarsi e stare insieme. Fabio è importantissimo per il gruppo ed il fatto di trovarlo qui mi ha convinto a venire alla Sampdoria.

D’Aversa ha provato spesso a prendermi, ma poi non se n’era fatto nulla. Tre anni di contratto vogliono dire il desiderio di rimettermi in gioco. L’iniziativa delle birre è nata durante una cena con due amici, poi diventati soci quando giocavo all’Entella.”

