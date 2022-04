GdS – Careca: “Un peccato che il Napoli non sia riuscito a tenere il passo”

Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove parla delle difficoltà avute dagli azzurri.

A seguire le parti salienti dell’intervista a Careca, che è possibile leggere integralmente sul quotidiano in edicola.

“Dov’è il problema del Napoli? Oggi la Serie A è più equilibrata, è un peccato enorme che il Napoli non sia riuscito a tenere il passo mancando il terzo titolo; poteva essere la volta buona. Ma nel calcio è così: alcune partite si sbagliano. Di certo è una questione anche di testa, per me per essere vincenti servono giocatori che sappiano fare la differenza in campo.

Bisogna pretendere di essere i più forti, trasmettere l’anima alla squadra, battere i pugni nello spogliatoio e urlare “voglio vincere”. Spero che gli ultimi incontri con De Laurentiis siano andati bene, perché il Napoli dell’ultimo mese non mi è piaciuto per niente. Confermerei Spalletti, è un grandissimo allenatore ed è l’uomo giusto per riprovare l’assalto ad uno scudetto che manca da troppo.

Osimhen è un bel giocatore, ora è uno dei migliori nel suo ruolo. Se un profilo del genere sa mettersi in mostra, attira le attenzioni. Il Napoli dovrà lottare per non perderlo. Mertens merita il rinnovo, è eccezionale. Ha doti tecniche impressionanti ma non ci si può aspettare che risolve le partite da solo.

Quanto sarà difficile sostituire Insigne? Molto. Non basterà un calciatore normale, servirà un campione.”

Comments

comments