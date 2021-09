GdS – Carnevale: “Diego ci abbracciava uno ad uno per darci la carica”

Andrea Carnevale, storico ex azzurro, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove parla delle sue sfide contro la Juventus.

A seguire la parti salienti dell’intervista, che potete leggere integralmente sul quotidiano in edicola:

“Non era un derby ma avvertivamo le stesse sensazioni di una stracittadina. La tensione ci assaliva un paio di settimane prima, era la partita dell’anno e la gente lo faceva capire; Diego, quando vedeva il bianconero, si esaltava. Prima di entrare in campo ci abbracciava uno ad uno e ci diceva che eravamo più forti. In quei momenti mostrava la sua grandezza e la sua umiltà.

La partita di sabato? Il Napoli è forte psicologicamente ma la Juventus non può continuare a perdere punti. I due protagonisti della sfida? Dico Osimhen per il Napoli mentre, se dovesse giocare, Chiesa per la Juventus.”

