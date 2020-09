GdS – Caso esame Suarez, la Juventus cosa rischia con la giustizia sportiva?

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma anche sul rischio per la Juventus in ambito di giustizia sportiva per il caso dell’esame di Suarez.

In particolare, ad un’assoluzione in ambito penale ci potrebbe essere una condanna in giustizia sportiva per violazione dell’articolo 32, comma 7. Articolo introdotto dopo le vicende di Passaportopoli del 2001 e che recita così:

“Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art.2, comma 2, che compiano drettamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9.”

Queste sanzioni prevedono l’ammenda per responsabilità oggettiva mentre può scattare la penalizzazione, retrocessione all’ultimo posto o esclusione dai campionati per quella diretta. In più, il quotidiano ha interpellato anche gli avvocati Grassani e Chiacchio; per entrambi ci potrebbe essere un’indagine per mancata lealtà ma non arrivare ad un caso che rientra nell’articolo 32.

