La Gazzetta dello Sport torna sul caso dell’esame farsa fatto da Luis Suarez, dopo la chiusura delle indagini della Procura.

In particolare, il quotidiano sottolinea che le carte ancora non sono ancora arrivate a Roma, nella sede della FIGC. La procura infatti le ha chieste, ma il pm Cantone potrebbe anche aspettare la richiesta di rinvio in giudizio, in teoria.

Il fascicolo sportivo è già stato aperto ma non è ancora chiaro quando sarà riempito, chiude la rosea.

