GdS – C’è nervosismo tra Napoli e Juve per Milik

La Gazzetta dello Sport ritorna sulla questione Milik, con Napoli e Juventus a nervi tesi per quanto riguarda la cessione del polacco.

Questo perché il club bianconero ha già un accordo con il giocatore sul contratto, e lo stesso giocatore si è promesso alla Juventus. Ma il Napoli chiede 50 milioni, nonostante il contratto scade tra poco più di 10 mesi. Una richiesta che ha creato tensione tra i club, con la Juventus disposta a mettere Bernardeschi come contropartita per abbassare il costo del cartellino.

Da qui, però, parte la fase in cui si dovranno stabilire formule e conguaglio. Questa situazione di Milik ricorda quella di Higuain, in cui solo la clausola da 90 milioni risolse la situazione; in tutto ciò, c’è l’Atletico Madrid di Simeone che si sente ancora in corsa per il polacco ed un possibile terzo incomodo: il Tottenham di Mourinho.

