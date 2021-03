GdS – Con l’addio di Gattuso svolta tra i pali: il Napoli punta su Meret

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione relativa ai due portieri del Napoli: Ospina e Meret.

I due hanno vissuto fino ad ora sempre un dualismo per quanto riguarda la titolarità. Gattuso, però, ha sempre fatto capire di preferire Ospina per via del fatto che sa giocare meglio con i piedi e che sa guidare meglio la difesa. Con l’addio di Ringhio, sottolinea la rosea, le cose dovrebbero cambiare dato che il Napoli punta su Meret.

Il club azzurro chiederà al successore di Gattuso di puntare proprio sul portiere classe ’97; il portiere colombiano, invece, è possibile che lasci il Napoli a fine stagione anche perché ci sono buone offerte per lui dal Messico, dalla Turchia e dagli Emirati Arabi.

