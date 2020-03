GdS – Coppa Italia, ipotesi del torneo estivo tra le 4 semifinaliste

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi lancia un’ipotesi su come concludere la Coppa Italia, dopo il rinvio delle due semifinali di ritorno.

La rosea parla di un possibile torneo estivo tra le quattro semifinaliste: Napoli, Inter, Juventus, Milan. Questo perché, con il calendario fitto di impegni, non si sa quando è possibile recuperare le due semifinali di ritorno.

L’altra ipotesi è quella di far disputare le due semifinali il 20 maggio, data dell’ipotetica finale, e poi far giocare la finale in estate. Ma per scegliere la soluzione migliore, chiude il quotidiano, c’è ancora tempo.

Comments

comments