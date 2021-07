Oltre all’acquisizione dei diritti tv della Serie A, Dazn trasmetterà anche l’Europa League ed il meglio della Conference League.

In particolare, per entrambe le competizioni europee ci sarà la co-esclusività con Sky. L’accordo raggiunto con la Uefa è per i prossimi tre anni. Inoltre, l’emittente trasmetterà anche la Champions League femminile per i prossimi quattro anni.

Per quest’ultima, riporta il quotidiano, c’è anche un accordo con YouTube.

Comments

comments