GdS – De Giovanni: “Il presidente De Laurentiis sia chiaro con la piazza”

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport dove parla del Napoli di ora e di quello che verrà.

L’intervista si può leggere integralmente sul quotidiano. A seguire le parti salienti di ciò che ha detto lo scrittore De Giovanni:

“Lo scudetto era un’occasione meravigliosa e stranissima. E comunque prendo atto che l’obiettivo era entrare tra le prime quattro. Il presidente ha detto che di scudetto hanno parlato gli altri. Di chi è la responsabilità dell’occasione persa? Il Napoli ha fatto una preparazione per partire bene; per me è evidente che c’è un problema fisico e parlo anche dei tanti infortuni.

A questo si innesta un grave problema motivazionale. Non li vedo più lottare tutti insieme, è incomprensibile arrivare con due gol di vantaggio contro l’Empoli e poi rovinare tutto. Spalletti lo ha perso anche lui, nessuno gli ha remato contro. Futuro? Non sono ottimista. Se il presidente può rinforzare la squadra tenga pure Spalletti ma se per questioni economiche serve ridimensionare posso capirlo, però che sia chiaro con la piazza.

De Laurentiis sia diretto, prenda un tecnico che sappia valorizzare i giovani come De Zerbi, con una squadra fortemente identitaria che a me come tifoso piacerebbe.”

Comments

comments