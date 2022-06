GdS – De Giovanni: “Perdere Koulibaly sarebbe molto grave”

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato una breve intervista a La Gazzetta dello Sport dove parla di Kalidou Koulibaly.

Di seguito le parti salienti dell’intervista che è possibile leggere integralmente sul quotidiano in edicola:

“Perché non si deve cedere Koulibaly? Per due motivi, uno tecnico e l’altro di temperamento. Praticamente è impossibile sostituire uno dei migliori centrali con gli ingaggi che il Napoli intende proporre in questo momento e perdere Koulibaly sarebbe molto grave; il senegalese, poi, è l’ultimo leader che resta del gruppo.

Credo che lasciar andare via Koulibaly vorrebbe dire dare il via a una rivoluzione che sarebbe difficile da gestire anche per Spalletti. Che futuro intravedo per il Napoli? Da tifoso non posso che augurarmi che sia il più roseo possibile, da osservatore noto che il Napoli sta perdendo giocatori affermati sostituendoli con scommesse.”

