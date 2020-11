GdS – De Napoli: “Il Napoli mi ha impressionato contro la Real Sociedad”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta un’intervista fatta a Nando De Napoli, storico ex centrocampista azzurro.

Nell’intervista si parla anche della possibilità che il Napoli possa vincere questa Europa League, oltre a dire la sua sulla squadra e rivolgere un pensiero a Maradona. A seguire le sue parole:

“Il Napoli l’ho visto una volta sola, contro la Real Sociedad, e mi ha impressionato: è una squadra che lotta come il suo allenatore. Possono arrivare a giocarsela fino in fondo l’Europa League ed il discorso vale anche per lo scudetto. Gattuso? Mi piace perché dice quello che pensa, è schietto. Mi spiace non averlo conosciuto. Non so ancora se è l’allenatore giusto per portare il Napoli allo scudetto, ma gli auguro tanta fortuna per sé stesso e per il club.

Nel Napoli credo che a parte Lorenzo Insigne nessun altro possa fare la differenza. Da napoletano però deve dare qualcosa in più, non ha ancora la squadra in mano al 100%. Ma ora ha l’età per farlo.

L’operazione di Maradona? Mi spiace per Diego, spero che si riprenda presto; vorrei stare vicino a lui per dirgli quanto gli voglio bene e quanto gliene vuole tutta Napoli. Triste vedere Maradona così, ero abituato alla sua carica, non riesco ad immaginarlo debole nel letto. Forza Diego, non mollare.”

Per l’intervista completa si rimanda all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

