GdS – Diritti tv Serie A, oggi altra assemblea ancora in un clima di stallo

La Gazzetta dello Sport parla del fatto che oggi è prevista un’altra assemblea per discutere dei diritti tv della Serie A.

Un’assemblea a cui i club arrivano in una situazione di stallo pieno e dove le due parti sono sempre più distanti. Alla lettera dei sette club, è arrivata la risposta degli altri nove (tra cui ci sono Roma, Sampdoria e Benevento). Oltre ad essere indirizzata ai sette club, la seconda lettera è indirizzata anche a Dal Pino, presidente della Lega Serie A, e a De Siervo, l’ad.

Nella lettera si legge che i toni usati sono inaccettabili e che si richiedono accertamenti sia sulla copertura Dazn/Tim sia sul canalino dove trasmettere le 10 partite. Temi questi mai approfonditi e per questo sarebbe “gravissimo che in loro assenza si arrivi all’assegnazione”. Infine, le minacce dei sette club (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona) sono state ritenute gravi sia per qualsiasi contesto sia per questo associativo.

Insomma, la situazione non è delle migliori per la videoconferenza prevista oggi.

