GdS – Dramma Gattuso, tra il conforto ai genitori ed il suo non venire meno al dovere da tecnico

Rino Gattuso, dopo la scomparsa della sorella, sta vivendo uno dei momenti più drammatici della sua vita; anche qui, però, sta dimostrando il grande uomo che è.

A raccontarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il mister ha trovato la forza di confortare i propri genitori, rincuorandoli che non è stata una loro colpa, dimostrandosi l’uomo forte di casa; allo stesso tempo, però, (senza farsi vedere dai genitori) si è lasciato andare al pianto.

In più ha mostrato, ancora una volta, il suo lato ligio al dovere. Alla squadra, infatti, ha inviato un messaggio per dire che domani, alle 10, ci sarebbe stato regolarmente l’allenamento, senza modificare i piani per evitare cali di concentrazione. Dopo l’allenamento si rimetterà in viaggio per assistere ai funerali della sorella.

