GdS – Emerson Palmieri, il Napoli fa le prime due proposte

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla ancora della situazione relativa a Emerson Palmieri, uno degli obiettivi del Napoli per rinforzare la rosa.

Sembra che da parte del club azzurro ci siano due proposte per il Chelsea per riuscire a portare il terzino qui a Napoli. La richiesta del club inglese, 20 milioni, è ritenuta eccessiva e la prima proposta è quella di arrivare ad offrire 8 milioni per il cartellino.

La seconda proposta, invece, riguarda un prestito con obbligo di riscatto; in questo caso, però, servirà che Emerson Palmieri prolunghi il suo contratto di un anno dato che si avvicina alla scadenza.

