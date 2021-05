GdS – Fabiàn, ancora nessun rinnovo. Bakayoko e Lobotka ai saluti

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa un po’ il punto sulle possibili uscite a centrocampo del Napoli. Fabiàn ancora non rinnova.

Il centrocampista spagnolo, infatti, aspetta qualche novità proprio dalla Spagna; questo perché ci sono Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid interessate a lui e, quindi, Fabiàn attende come finirà il mercato estivo prima di decidere.

Per quanto riguarda gli altri due indiziati ad andarsene, questi sono Bakayoko e Lobotka. Il club non è intenzionato a riscattare il primo, mentre il secondo non si è adattato agli schemi di Gattuso e per questo dovrebbe lasciare Napoli.

Comments

comments