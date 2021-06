GdS – Fabiàn tentato dalla Liga, spunta un nuovo nome per sostituirlo

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione relativa a Fabiàn Ruiz, tentato dal tornare a giocare nella Liga spagnola.

A quanto pare, i tre club più importanti della Liga sono pronti a partecipare ad un’asta per il centrocampista. De Laurentiis parte da una base di 60 milioni ed offerte anche minori di qualche milione non saranno prese in considerazione; questo perché al presidente piace molto il giocatore.

Intanto, sbuca un nuovo nome per sostituire Fabiàn: Charles De Ketelaere, centrocampista del Bruges. Un profilo che piace parecchio a Giuntoli ed il cui cartellino si aggira sui 15 milioni di euro.

