GdS – FIGC, Gravina: “Bisogna mettere in sicurezza il calcio italiano”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è possibile leggere un’intervista al presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

A seguire le parti salienti dell’intervista a Gravina che è possibile leggere integralmente sul quotidiano.

“Bisogna mettere in sicurezza il calcio italiano, il minimo comun denominatore deve essere un progetto che implichi una rivoluzione culturale. La voglia di cambiamento è una necessità impellente per rendere il Sistema calcio sostenibile, moderno, attrattivo, competitivo.

Questo rappresenta uno dei maggiori motivi di contrasto tra FIGC e quei presidenti che hanno una visione conservativa perché temono di vedere il peso del proprio ruolo ridotto e i propri interessi economici. Siamo impegnati in una rivoluzione positiva e non intendiamo fermarci. Il punto di partenza è prendere coscienza dell’indebitamento ed intervenire. La FIGC deve ascoltare di più la Lega Serie A? In quattro anni non ho mai sentito una proposta di rinnovamento.

Non è uno scontro con la Lega, sarebbe controproducente. Mi auspico però che sia più proiettata verso il futuro, non che sia immobile perché altrimenti diventerebbe una zavorra per il sistema. Sul tavolo ci sono delle proposte, come la riorganizzazione del settore giovanile, siamo pronti a migliorare i ricavi, stiamo lavorando con il Governo per la candidatura dell’Italia a Euro 2032.

Se per risollevare i vivai è possibile immaginare premi per quei club che investono e fanno giocare i giovani italiani? Sono idee su cui lavorare. I limiti posti al decreto crescita hanno fatto infuriare i club medio piccoli? Un’altra contraddizione, vogliamo che la nazionale non fallisca una qualificazione mondiale e poi si cerca di prendere giovani stranieri per tutelarsi economicamente. Il nuovo ciclo di Mancini? Ha tutto il mio appoggio.

Il calcio femminile oggi è una divisione importante. C’è un aumento di interesse costante.”

